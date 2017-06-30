Sıcaktan bunalan Torosların karıyla serinliyor

Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi arasında kalan Batı Torosların en yüksek tepesi Akdağ'ın eteklerindeki kar ise öbek öbek duruyor.

MOTORLU TESTERE İLE KESİYORLAR

Henüz erimeyen kar vatandaşa hem ekmek kapısı, hem de eşe dosta hediye oluyor. Denizden yaklaşık 2650 metre yüksekliğindeki Evyaka Yaylası'na gelenler, motorlu testereyle karı odun gibi kesiyor. Yaklaşık 60- 70 kiloluk kar kütlesi çuvallara doldurularak araçlara yerleştiriliyor. Bu şekilde sahil bölgelerine götürülen kar, eşe dosta hediye edilirken, karlama yapan esnafa da satılıyor.

KARLAMA YAPILIYOR

Özellikle sahil bölgelerinde kar, pekmez, bal ve meyve suyu ile karıştırılarak karlama yapılıyor. Yazın sıcağından bunalanlar karlama yiyerek serinliyor.

Akdağ'dan kar kesip götüren Durmuş Cengiz, "Bu karı kesiyoruz. Sahile, Seydikemer'e götürüyoruz. Eşimize, dostumuza dağıtıyoruz. Şerbet yapıyoruz. Millete hayır amaçlı veriyoruz" dedi.

Kenan Otgöz de "Bu gördüğünüz kar pekmezle, balla şerbet yapılır. Millete verilir. Sıcaktan yanan vatandaşımız, bununla serinler" diye konuştu.





