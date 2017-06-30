taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.071
USD
3,5302
EURO
4,0342
ALTIN
141,04
PETR
47,8600

Sıcaktan bunalan Torosların karıyla serinliyor

Kar yığınlarını testereyle kesip sahil kesimine götüren vatandaşlar karlama yaparak serinliyor.

30.06.2017 - 10:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi arasında kalan Batı Torosların en yüksek tepesi Akdağ'ın eteklerindeki kar ise öbek öbek duruyor.

Sıcaktan bunalan Torosların karıyla serinliyor

MOTORLU TESTERE İLE KESİYORLAR

Henüz erimeyen kar vatandaşa hem ekmek kapısı, hem de eşe dosta hediye oluyor. Denizden yaklaşık 2650 metre yüksekliğindeki Evyaka Yaylası'na gelenler, motorlu testereyle karı odun gibi kesiyor. Yaklaşık 60- 70 kiloluk kar kütlesi çuvallara doldurularak araçlara yerleştiriliyor. Bu şekilde sahil bölgelerine götürülen kar, eşe dosta hediye edilirken, karlama yapan esnafa da satılıyor.

Sıcaktan bunalan Torosların karıyla serinliyor

KARLAMA YAPILIYOR

Özellikle sahil bölgelerinde kar, pekmez, bal ve meyve suyu ile karıştırılarak karlama yapılıyor. Yazın sıcağından bunalanlar karlama yiyerek serinliyor.
Akdağ'dan kar kesip götüren Durmuş Cengiz, "Bu karı kesiyoruz. Sahile, Seydikemer'e götürüyoruz. Eşimize, dostumuza dağıtıyoruz. Şerbet yapıyoruz. Millete hayır amaçlı veriyoruz" dedi.

Kenan Otgöz de "Bu gördüğünüz kar pekmezle, balla şerbet yapılır. Millete verilir. Sıcaktan yanan vatandaşımız, bununla serinler" diye konuştu.

Sıcaktan bunalan Torosların karıyla serinliyor

Sıcaktan bunalan Torosların karıyla serinliyor

İlginizi Çekebilir
Yeşil kategorideki 2 terörist öldürüldü
Lice'de öldürülen 3 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan sözde alan sorumluları olduğu belirlendi.
Van'da terör operasyonu: 30 gözaltı
Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
BBC muhabiri sınır dışı edildi
BBC World muhabiri Jiyar Gol, Atatürk Havalimanı'nda 5 saat gözaltında tutulduktan sonra ülkesine gönderildi.
FETÖ'nün adliye imamı yakalandı
Örgütün Kayseri yapılanmasında adliye imamı olarak yer aldığı belirlenen Ahmet Türkmen, Ankara'da gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

102
Rus askerleri Afrin'den çekildi

Rus askerleri Afrin'den çekildi

77
Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

84
Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

36
Serenay Sarıkaya kıyafeti düğüne damga vurdu

Serenay Sarıkaya kıyafeti düğüne damga vurdu

24
Nur Tatar Askari: Madalyam Türkiye'ye armağan olsun

Nur Tatar Askari: Madalyam Türkiye'ye armağan olsun

90
BBC muhabiri sınır dışı edildi

BBC muhabiri sınır dışı edildi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM