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Sıcaktan bunalanlar Kayacı Vadisi'ne akın etti

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasıyla bunalan tatilciler, kendilerini Kayacı Vadisi'nin soğuk sularına attı.

03.07.2017 - 12:50
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Doğası ve görünümü ile cazibe merkezi Kayacı Vadisi, günübirlik tatilcileri ağırladı. Akarsuyun üzerine kurulan kameriyelerde piknik yapmanın keyfini çıkaran tatilciler, sıcak havada  suya girerek serinledi.

Sıcaktan bunalanlar Kayacı Vadisi'ne akın etti

VADİDE SERİNLEDİLER

Kayacı Vadisi'nde işletmecilik yapan Gazanfer Baş, Toros Dağları'ndan akıp gelen ve Akdeniz'e dökülen serin suyun olduğu vadinin yaz aylarında tatilcilerin en çok uğradığı ve piknik yaptığı yer olduğunu söyledi.

Sıcaktan bunalanlar Kayacı Vadisi'ne akın etti

"KAYACI VADİSİ'NE YILDA YAKLAŞIK 20 BİN TURİST GELİYOR"

Baş, "Kayacı Vadisi'ne yerli ve yabancı olarak yılda yaklaşık 20 bin turist geliyor. Doğası ve suyu ile muhteşem bir yer olan vadide piknik yapmak isteyenlerin sayısı hayli fazla. Bu günlerde yaşanan sıcak havadan kurtulmak isteyenleri bekleriz" dedi.

Sıcaktan bunalanlar Kayacı Vadisi'ne akın etti

HİSSEDİLEN 50 DERECE SICAKLIKTA BUZ GİBİ SUYA ATLADILAR

Vadiye soğuk suda yüzmek için gelen Mevlüt Tapancı ise, Mersin'de hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu ve buz gibi suya atlayarak serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Sıcaktan bunalanlar Kayacı Vadisi'ne akın etti

Sıcaktan bunalanlar Kayacı Vadisi'ne akın etti

Sıcaktan bunalanlar Kayacı Vadisi'ne akın etti

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