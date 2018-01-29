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Sicco: PYD Kürtleri zorla silah altına alıyor

Burseya Dağı'nın temizlenmesinin ardından konuşan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ebu Ali Sicco, "Bu örgüt birçok Kürt kardeşimizi zorla silah altına aldı" dedi.

AA | 29.01.2018 - 05:47..
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ÖSO bünyesindeki 3. Kolordu’ya bağlı Şam Cephesi komutanlarından Ebu Ali Sicco, “Türkiye’nin Kilis kenti ile Suriye’nin Azez bölgesine bakan ve stratejik öneme sahip Burseya Dağı, TSK ve ÖSO tarafından terör örgütünden arındırıldı.” dedi.

Sicco: PYD Kürtleri zorla silah altına alıyor

"ZORLA SİLAH ALTINA ALIYORLAR"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nı PYD/PKK terör örgütünden temizlemesinin ardından, operasyona katılan ÖSO komutanları "Bu örgüt birçok Kürt kardeşimizi TSK ve ÖSO ile savaşmak için zorla silah altına aldı.” şeklinde konuştu.

"YAKALANAN TERÖRİSTLER YARGILANACAK"

“Burada PYD/PKK terör örgütü mensuplarından birini esir aldık." diyen Sicco, esir aldıkları teröristleri mahkemelere çıkartacaklarını ve ÖSO tarafından alınan bölgelerde adaleti tesis etmeye çalışacaklarını belirtti.

Ebu Ali Sicco, terör örgütünden esir alınanlar arasında 16 ila 17 yaşında zorla silah altına alınmış reşit olmayan çocukların bulunduğuna dikkati çekti.

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