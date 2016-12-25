Sicil affı hakkında bilinmesi gerekenler

Afla ilgili torba yasa tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle ilgili ayrıntıları Denetim Turkey Başkanı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Hayrullah Doğan, Posta gazetesine açıkladı.

AFTAN YARARLANMA ŞARTLARI

1- Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde borcunun 'tamamını' ödeyen, aftan yaralanabilecek



2- Borçlarını, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 'yeniden yapılandıranlar' yaralanabilecek.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK YETERLİ Mİ?

Evet ama küçük bir ayrıntı var. Sizin kart, kredi, çek borçlarınızla ilgili kayıtlar (kara liste) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutuluyor. Çıkacak olan düzenlemede bankaların Risk Merkezi kayıtlarını dikkate almayabileceği hükmü yer alıyor. Bir başka ifadeyle bankalar gerekli görürse kendi kayıtlarını dikkate alabilecek. Burada bankaları zorlayan bir uygulama olmayacak. Zorunlu olması daha uygun olurdu.

SİCİL AFFI KAPSAMINA GİREN KREDİ BORÇLARI İÇİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK OLACAK MI?

Sicil affından yararlananların bugüne kadar kullandıkları kredilerden dolayı herhangi bir hukuki ve cezai sorumlulukları söz konusu olmayacak. Örneğin; banka, kredi borcunu ödemeyenler hakkında hukuki süreç başlatıp, faiz uygulayabiliyor. Aynı şekilde bankalara, kullandırdıkları kredilerden dolayı ceza kesilemeyecek.

5 YIL KREDİ YASAĞI

Bankalara olan borçlarınızı 90 gün boyunca ödemediğinizde banka borcunu tahsil etmek için yasal yollara başvuruyor. Banka görevlendirdiği avukatlar ile bu işlemi gerçekleştiriyor. Bu sürecin başlaması kara listeye girdiğiniz anlamına geliyor. Kara listeye girdiğinizde ise en az 5 yıl boyunca bankalardan herhangi bir şekilde kredi, kredi kartı alamıyor veya kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunamıyorsunuz. Başvursanız da banka reddediyor.

SİCİL AFFI YASASI NE GETİRİYOR?

Geçmişte kara listeye düştüğünde oluşan borcunu tamamen ödeyenler veya yeniden yapılandıranlar kredi sicil affı sayesinde kara listeden çıkacak. Bu kişiler 2017 yılmdan itibaren bankaların kredilerinden tekrar yararlanabilecek.

BORCUNU ÖDEYENİN KREDİ NOTU ARTACAK MI?

Kara listeden çıkıp kredi kullananlar, bankaya olan borcunu düzenli ve yasal süresinde öderse kredi notu yükselecek. Böylece dilediği zaman bankalardan zorlanmadan kredi çekebilecek.

SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce kullandığı kredi ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişiler bu aftan yararlanabilecek.

TİCARİ FALİYETTE BULUNMAYANLAR SİCİL AFFINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan vatandaş, işletme, tüccar, esnaf karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları için sicil affından yararlanabilecek.