Sicilya gezi rehberi

Mehmet Temel Kartal

Sicilya’ya gidiyorum dediğimde neredeyse herkes aynı tepkiyi verdi: “Vay, Baba filminin çekildiği mafyanın doğduğu topraklara gidiyorsun.” Başıma bir iş gelmeyecekse Godfather serisini bölük pörçük izlediğimi ve o kadar da sevmediğimi söylemek istiyorum. Popüler kültürün dayatmalarını takmadığımı, IMDb puanlamalarını da hiç dikkate almadığımı ekleyeyim.

Sırf Baba için Sicilya’ya gitmek isteyenler olabilir diye de filminin çekildiği köye uğrayıp birkaç kare fotoğraf çektim. Mafya konusuna gelince, Sicilyalılar bu yakıştırmalardan öylesine sıkılmışlar ki mafya muhabbeti yapmak istediğinizde hemen yanınızdan uzaklaşıyorlar. Sokaklarda gözünüz mafyatik tipler arıyor ancak sokaklardaki sakinliği dinginliği görünce kafanızdaki Sicilya algısı değişiyor.

Yemek yediğiniz restoranda hesabı ödemek yerine haraç almaya kalkmayacağınıza göre mafyayla işiniz olmayacaktır. “Hırsızlık, gasp” diyeceksiniz ki İtalya’nın geneli için bur tür uyarılar yapılıyor. “Çantana, cüzdanına, telefonuna sahip ol”, dünyanın her yerinde turistik bir kural değil midir?

Baba ve mafya, iki klişeyi yıktığımıza göre rahat rahat Sicilya’yı gezebiliriz. Türk Hava Yolları Katanya’ya direkt uçuyor. THY’nin Sicilya hattına rağbet o kadar fazla ki Palermo’ya yakında ikinci bir hattın açılması planlanıyor. Katanya’nın merkezinde Duomo’ya bakan bir kafede espressonuzu yudumlayarak başlayın. Meydanın hemen yanındaki La Pescheria’da balık pazarına gidin.

İtalyan peynirlerini ucuza satın alabileceğiniz tezgahlar da var. Taze biber, mantar ve çeşitli baharatlarla terbiye edilmiş iri zeytinlerin tadına bayılacaksınız. Bizim semt pazarlarında kabuk ayıklamakla uğraşan enginar satıcılarına görse hayrete düşer, italyanlar enginarları kabuklarıyla közlüyor. Balık lavralarından yapılan köftelerin satıldığı tezgahlar da var. “Pazarda balık köfte mi yiyeceğiz?” diyenler çıkabilir. Instagram’a hikaye de koyabileceğiniz ilgi uyandıracak bir yer önerelim öyleyse. Şehrin en şık caddesi Via Etna’da Etna Yanardağı manzaralı roof restoranlarda kılıç balığı siparişi verebilirsiniz.

Sicilya’da Türk kafası diye çok eski bir efsane anlatılıyor: Bir Türk genci Sicilyalı bir kıza aşık oluyor. Türk filmi gibi başta her şey iyi giderken bizim Türk, ada hayatından sıkılıp Sicilya’dan ayrılmaya karar veriyor. Terk edileceğini öğrenen kızın gözü dönüyor ve sevgilisinin kafasını kesiyor. Cinayet anlaşılmasın diye de sevgilisinin kafasını saksı olarak kullanıp fesleğen ekiyor. Balkonda sergilediği kafa Sicilya’da Türk kafası akımının başlamasına neden oluyor. O gün bu gündür saksılar bizim bıyıklı rujlu hafif feminen Türk’ün kafası gibi yapılıyor.

Katanya’nın uç noktasındaki köprüyle geçilen Isola di Ortigia Adası'nda Siracusa Meydanı'nda önünde Türk kafası olarak adlandırılan saksıların olduğu kafelerde testa di turco tatlısı siparişi verebilirsiniz. Ricotta peynirli bu tatlının tepesindeki kremayla bizim Türk'ün kafasındaki sarığın şekli verildiği için tatlının adı da Türk kafası. Mamma li Turchi (anneciğim Türkler geliyor) gibi bir tarihsel bir korkuları olan İtalyanların bu efsaneyi böylesine sahiplenmiş olmalarına şaşmamak lazım.

Bir yanardağın lav püskürttüğü ağzı görmek için, sırf bunun için Sicilya’ya gelinir. Coğrafya hocam okusa gözleri dolardı. Benim gibi, coğrafyayı 'gezmek' olarak algılayan birinin volkanik dağlara ilgisi onu gerçekten şaşırtırdı.

Dünyanın en büyük volkanı, Sicilya’yı lavlarıyla 9 kez yerle bir eden üstelik hala faal durumda. Bir gün patlayacağını bile bile onun gölgesinde yaşamak fazlasıyla ürkütücü değil mi? Deniz seviyesinden Etna’ya doğru kıvrıla kıvrıla çıkılan yol boyunca ovaları tepeleri kaplayan lav külleri simsiyah bir denizde yolculuk yapıyormuşsun hissi veriyor. Zirveye çıktığınızda dev bir krater karşılıyor sizi, bir futbol sahası genişliğindeki bacadan lavların metrelerce yükseğe püskürüp şehri yutmasını düşününce içiniz ürperiyor. Denize girdiğiniz bir sıcaklıktan Etna’nın zirvesinde üşüten bir hava yanardağın zirvesinde üşümek de değişik bir his.

Roma, Floransa, Venedik klasik İtalya rotası Türkiye’de çok popüler. Güney İtalya’yı merak ediyorsanız Napoli’ye, Amalfi kıyılarına ya da çizmenin topuğuna ve burnuna doğru bir rota planlayıp da yapamadıysanız size bu rotaydaymış gibi hissettirecek butik bir İtalya turu öneriyorum.

Sicilya Katanya meydanında THY reklamı VİDEO

Sicilya’yı gezin, memnun kalacaksınız. En azından Etna’yı görerek teorik coğrafya bilginizi pekiştirmiş olursunuz fena mı?