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Şiddet mağduru kadına belediyeden avukat desteği

Gaziantep'te, eşi tarafından işkence görüp bacağı kesilen Çağlar Aşık'a Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor.

22.10.2017 - 15:53
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Gaziantep'in, Şahinbey İlçesi Kıbrıs Mahallesi'nde, 25 Eylül Pazartesi gecesi, 3 çocuğunun babası 7 yıllık eşi Mehmet Ali Aşık'ın bıçakla işkence yaptıktan sonra pompalı tüfeğiyle ateş ettiği 18 haftalık hamile olan 26 yaşındaki Çağlar Aşık'ın sol bacağı kesildi.

Şiddet mağduru kadına belediyeden avukat desteği

"HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışan Aşık'ı evinde ziyaret etti. Şahin, daha önce hastanede ziyaret ettiği Aşık'a, hukuk mücadelesinde yanında olacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Aşık'la belediyenin avukatının ilgileneceğini belirten Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz hem ailenin hem de kızımızın bütün tıbbi ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz. Kızımız, çok şükür hayata bağlanmış durumda. Ben bir başkan, anne ve bir kadın olarak ailenin yanındayım. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi olarak bir hukukçumuzu bu işi takip etmesi için görevlendirdik. Bakanlığımızla da irtibatlı bir şekilde bu iş takip edilecek. Bunu yapan kişinin en ağır şekilde cezalandırılması caydırıcılık açısından önemli. O yüzden kardeşimize her türlü destek verilecek. Koruyucu, önleyici tedbirlerin, tedavisinin, sosyal ve psikolojik rehabilitasyonunun her aşaması bizim takibimizde." diye konuştu.

Şiddet mağduru kadına belediyeden avukat desteği

"ONUNLA MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Çağlar Aşık ise çocuklarının desteğiyle iyileşeceğini ve 3-4 ay sonra ayağına protez takılacağını belirterek, şunları söyledi: "Protezim yapılıyormuş. Doktorum, protez takıldığında yürüyüp, koşabileceğimi söyledi. Ben de güldüm. Milli takımımız gibi oyun oynayabileceğimi söyleyerek, şaka da yaptım. Çok şükür, çok daha iyiyim. Başkanıma da desteğinden dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadı. Ben en büyük ilacımı çocuklardan alıyorum. Onlar benim her şeyim. Şu an duruyorsam onlar için. O adamın en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. İnşallah onunla mahkemede hesaplaşacağız."

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