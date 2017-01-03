Şiddetli fırtına ABD'de can kaybına neden oldu

Alabama Valisi Robert Bentley, bir ağacın, şiddetli rüzgarın etkisi ile bir evin üzerine düşmesi sonucu evde bulunanlardan dördünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu arada şiddetli rüzgarın ardından gelen sağanak yağışın neden olduğu sel, bölgede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Ulusal Hava Durumu Servisi, kasırga nedeniyle bölgedeki birçok evin zarar gördüğünü, çatıların uçtuğunu, ağaçların devrildiğini, elektrik tellerinin koptuğunu ancak hasar tespit çalışmalarına henüz başlanamadığını duyurdu.

Öte yandan aşırı yağış Georgia’da da sele neden olurken Acil Durum Birimi, aşırı yağışların etkisi altına aldığı Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde şimdilik herhangi bir sıkıntının olmadığını açıkladı.