taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
4,6223
EURO
5,3450
ALTIN
186,43
PETR
77,2800

Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi

Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi.

İHA | 27.06.2018 - 21:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ ve Kırklareli için yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

TRAFİK AKSADI

Kısa sürede etkisini hissettiren yağış, kuvvetlenerek bir anda caddeleri adeta göle döndürdü. Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli yağışla trafikte aksamalar yaşandı.

Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi

HAFTA SONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK

Caddelerde dere görüntüsü oluşturan yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yayalar ise saçaklar altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.
Sağanak yağışların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

ENSONHABER'E GELEN VİDEOLAR

Ensonhaber Whatsapp hattına gelen videolarda şehirdeki yağışın ne denli etkili olduğu ve dolu yağışının şiddeti etkisi açıkça belli oluyor.

Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi VİDEO

Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi

Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi

Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

733
Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

Özel Kalem CHP Genel Merkezi'nde: O gece neler oldu

298
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevden alındı

543
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti

122
İnce, eski CHP'lilerle buluştu

İnce, eski CHP'lilerle buluştu

123
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak

195
İkame vekilden partisine HDP tepkisi

İkame vekilden partisine HDP tepkisi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM