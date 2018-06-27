Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Tekirdağ ve Kırklareli için yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

TRAFİK AKSADI

Kısa sürede etkisini hissettiren yağış, kuvvetlenerek bir anda caddeleri adeta göle döndürdü. Akşam saatlerinde bastıran kuvvetli yağışla trafikte aksamalar yaşandı.

HAFTA SONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK

Caddelerde dere görüntüsü oluşturan yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yayalar ise saçaklar altında yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.

Sağanak yağışların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

ENSONHABER'E GELEN VİDEOLAR

Ensonhaber Whatsapp hattına gelen videolarda şehirdeki yağışın ne denli etkili olduğu ve dolu yağışının şiddeti etkisi açıkça belli oluyor.

Şiddetli yağış Tekirdağ'da etkisini gösterdi VİDEO