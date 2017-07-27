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Şiddetli yağmur tarihi çınarı devirdi

İstanbul’da çok şiddetli yağmur meydana geldi. Çok sayıda vatandaş yağmurla beraber yağan doludan olumsuz etkilendi, ağaçlar devrildi.

27.07.2017 - 20:45
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Şiddetli yağmur tarihi çınarı devirdi

İstanbulluların yakından bildiği, Üsküdar Çengelköy'de yer alan ve Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi olarak tanınan mekandaki tarihi çınar fırtınaya dayanamadı.

İstanbul'da, kısa sürede afet yaşanmasına neden olan şiddetli yağış, beraberinde gelen dolu yağmuru ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Dakikada 25 şimşeğin görüldüğü İstanbul'da sokaklardan sel manzaralarının gelmesi uzun sürmedi. Fırtına ağaçları kimi zaman yola, kimi zaman araçların üzerine devirdi. Şiddetli yağmurla birlikte cadde ve sokaklar sele dönerken, taş büyüklüğündeki dolu ise araçlarda hasara yol açtı.

8 ASIRLIK ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ

Üsküdar Çengelköy'de, tarihi çınaraltı olarak bilinen mekandaki 8 asırlık çınar ağacı da fırtınaya dayanamadı ve devrildi.

Şiddetli yağmur tarihi çınarı devirdi

Şiddetli yağmur tarihi çınarı devirdi

Şiddetli yağmur tarihi çınarı devirdi

(Tarihi çınar ağacının fırtınadan önceki hali)Şiddetli yağmur tarihi çınarı devirdi

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