taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.405
USD
3,5103
EURO
3,6668
ALTIN
127,53
PETR
54,6900

Sierra Leone'da Genelkurmay Eski Başkanına suikast

Sierra Leone'un Genelkurmay Eski Başkanı Samuel Ömer Williams'ın, başkent Freetown yakınlarındaki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

AA | 23.12.2016 - 00:58
  1. Haberler
  2. Dünya

Samuel Ömer Williams

Üst düzey emniyet yetkilisi Şeyh Kamara, kimliği henüz belirlenemeyen suikastçinin, Williams'ı evinin yatak odasında vurarak öldürdüğünü belirtti.

Kamara, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Samuel Ömer Williams, geçen yıl temmuz ayında Devlet Başkanı Ernest Koroma tarafından rütbesi yükseltilen ilk Sierra Leoneli askerler arasında yer almıştı.

Genelkurmay Eski Başkanı Williams, genç askerler tarafından Sierra Leone'da 'ibretlik' olarak nitelendirilen isyan savaşının sona ermesindeki katkılarıyla tanınıyordu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sol haberin terör propagandası

Sol haberin terör propagandası

0
ABD'den Suriye itirafı

ABD'den Suriye itirafı

27
Kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

0
Hollanda'da kadına tekmeli saldırı

Hollanda'da kadına tekmeli saldırı

25
Sierra Leone'da Genelkurmay Eski Başkanına suikast

Sierra Leone'da Genelkurmay Eski Başkanına suikast

5
Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

Fransa'da dünyanın ilk elektrik üreten yolu

3
İsveç'te Türk derneğine saldırı

İsveç'te Türk derneğine saldırı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM