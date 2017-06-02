Sıfır spermle dünyaya gelen mucize bebek

Dünya Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan’ın geliştirdiği, erkekte hiç sperm olmadığı halde, “lifleme” teknolojisi ile gebeliğin oluşturulabildiği yeni yaklaşım sayesinde dün Ankara’da mucize bir bebek dünyaya geldi. 3 yıl boyunca anne baba olmayı bekleyen ve yaptıkları iki tüp bebek denemesi de başarısızlıkla sonuçlanan Karpuzcu çiftinin, yeni teknikle önceki gece bir erkek çocukları oldu.

"HATASIZ DÖLLENEN SPERM GELİŞTİRME"

Ferhat Karpuzcu’nun sıfır sperme sahip olmasına rağmen detoks, lifleme ve ikili ayrıştırma yöntemleri ile eşi Şemsi Karpuzcu’da gebeliği gerçekleştirdiklerini anlatan Gürgan, “Ferhat Bey’de DNA veya sperm kondansasyon denilen bazı problemlerle bulunan spermlerin yumurtaları hatalı döllediğini keşfettik ve hatasız döllenen sperm geliştirme veya bunun sayısını artırmak için kendisini 1.5 aylık bir diyet ve destek programına tabi tuttuk” dedi.

LİFLEME TEKNİĞİ

Karpuzcu’nun biyopsisinde en başta iyi spermler bulunmadığını anlatan Gürgan, şunları kaydetti: “Bu ön çalışma ve tedavi sonrasında kendisinden spermler çıktı. Bu spermlerin içinden de DNA’sı, dölleyebilme oranı iyi spermleri seçip enjeksiyon yaptık. Normalde mikro enjeksiyon tekniği esnasında mikroskop altında spermler bulunuyor ama biz bu spermleri ‘lifleme’ dediğimiz teknikle aradık. O liflenmiş hücre grubunun içinde 24 saat bekledikten sonra aradık ve bulduk. Bu spermler eşinin yumurtasını dölledi. Böylece kromozom sayısı güzel, hiçbir sıkıntısı olmayan bir bebek dünyaya geldi.”

"ÇOK MUTLUYUM"

Ferhat Karpuzcu ise yaşanan mucizeye hala inanamadığını söyleyerek, “2006’da Yol Emniyet ve Kontrol devriyesindeyken gazi oldum. 2011’de de evlendim. 3 sene çocuğumuz olmadı. 2 kere tüp bebek denemesi yaptık ama başarısızlıkla sonuçlandı. Daha sonra Timur Hocamla tanıştık ve şimdi çok şükür Muhammed Mustafamız 3 kilo 300 gram doğdu” diye konuştu. Anne Şemsi Karpuzcu ise, “Çok mutluyum. İnsan gerçekten çok duygulanıyor. İnanamıyordum bugünün geleceğine” dedi.

