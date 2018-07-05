taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.604
USD
4,6342
EURO
5,4217
ALTIN
186,57
PETR
78,1700

Şifreli fuhuşa operasyon: 19 gözaltı

Adana'da tuzaklarına düşündükleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran 5'i kadın, 19 kişi gözaltına alındı.

DHA | 05.07.2018 - 13:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan kişilerin adreslerini belirledi.

17 ADRESE BASKIN

Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Hatay ve İstanbul'da 17 adrese baskın düzenleyen ekipler, 'Manukyan' lakaplı çete lideri Afife F.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, kaçmak isteyen kadınları ölümle tehdit ettikleri belirlendi.

Şifreli fuhuşa operasyon: 19 gözaltı

POLİS, AİLE GİBİ OTELE GİRİŞ YAPTI

Fuhuş için, Adana'nın deniz kıyısında bulunan ilçesi Karataş'ı seçen şüphelilerin, gelen müşterilerden 150 lira otel, 150 lira da birlikte olacakları kadın için para aldıklarını saptandı. Otel, motel ve camping kabinlerinde fuhuş yaptıran şüphelileri suç üstü yakalamak isteyen sivil polislerin, dikkat çekmemek için otele karı-koca rolünde girdiği belirtildi. Çevrede araştırma yapan karı-koca rolündeki polisler, eğlence tesislerine gelen erkeklere kadın ayarlandığını, bu kadınların '1-2-3-4-5' numaralı deniz manzaralı kabinlere götürülüp, fuhuşa zorlandığını gördü. Tüm bu detayları belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şafakla birlikte tespit edilen adreslere giren ekipler, odalara baskın yapıp şüphelileri yakaladı.

Adana'da fuhuş operasyonu VİDEO

Şifreli fuhuşa operasyon: 19 gözaltı

ŞİFRE: 'TEMİZLİKÇİ'

Operasyonun ardından polis şüphelilerin telefon dinlemelerinde yakalanmamak şifreli mesajlarla görüştüğünü ortaya çıkardı. Çete liderlerinin, fuhuş yapmak için 'temizlik yapmak', fuhuş yapan kadın için 'temizlikçi, karpuz, oda', çetenin ağına düşürülen yabancı kadın için 'kaçak çay', fuhuş yapan Türk kadınlara da 'Türk çayı' gibi şifreli mesajlarla haberleştikleri belirlendi.

Şifreli fuhuşa operasyon: 19 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

228
Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

149
Seni haber yapmayacağız Ketıl

Seni haber yapmayacağız Ketıl

77
Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

152
Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

70
Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

206
Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM