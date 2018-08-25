Şifreli konuşarak uyuşturucu satmaya çalıştı

Fransız basını, Modeste'nin Galatasaray transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini yazdı.

Galatasaray'ın yıllardır takımdan göndermek için uğraştığı Tarık Çamdal, 1 hafta içinde transfer olmazsa yine sarı-kırmızılı ekipte kalacak.

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Türkiye'den dijital ekonomi hamlesi

Bakan Varank, G20 Bakanlar Toplantısı'nda Çin ve Rusya ile yapılan görüşmelerde gündemin Uzay Ajansı olduğunu söyledi.