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Şifreli konuşarak uyuşturucu satmaya çalıştı

Muğla'da narkotik ekipleri şifreli konuşan ekibe operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyon sonucu 8 kilo esrar ele geçirildi.

DHA | 25.08.2018 - 13:20..
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yapılan operasyonda, 8 kilo esrar ile 213 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin teknik takibe takılmamak için uyuşturucu alacak kişilere 'Mısırınız sulandı', 'Tarlada işim bitti' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi.

Şifreli konuşarak uyuşturucu satmaya çalıştı

OPERASYON DÜZENLENDİ

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Seydikemer ilçesi Çatak Mahallesi'nde çiftçilik yapan İ.D.'nin uyuşturucu madde sattığını öğrendi. Dün sabah harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi.

Şifreli konuşarak uyuşturucu satmaya çalıştı

8 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evi ile Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen Ulualan mevkisindeki ormanlıkta arama yapıldı. Evde unsuruna rastlanılmazken, ormanlıkta 213 kök Hint keneviri ve 8 kilo esrar ele geçirildi.

"TARLADA İŞİM BİTTİ"

Gözaltına alınan İ.D.'nin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu madde alacak kişilere 'Mısırınız sulandı', 'Tarlada işim bitti' diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi. İ.D.'nin sorgusu sürüyor.

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