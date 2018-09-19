Sigara içerken canından oluyordu

1 Fernandes'in maç yorumu Lokomotiv Moskovalı futbolcu Manuel Fernandes, 3-0 kaybettikleri G.Saray maçını değerlendirdi. Portekizli oyuncu, "Böyle bir yenilgiyi hak etmedik" dedi.

2 Bedelli askerlik yapacaklara tavsiyeler Daha önce böyle bir deneyim yaşamadığınız için doğal olarak aklınızda çok fazla soru işareti var. Ama yapmanız gerekenler basit, haberimizi okuyun.

3 Kilit: Kalp kapakçığım eksik olduğu için futbolu bıraktım Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki İsveçli stoperi Kilit, doğuştan bir kalp kapakçığının eksik olduğunu ve bu yüzden futbolu bıraktığını açıkladı.

4 Eğitimde başarı sağlıklı uykuya bağlı Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, tatilde geç uyanan çocukların okul döneminde güne erken başlayabilmesi başarılı için önemli olduğunu söyledi.

5 Bayrampaşa'da lüks otomobil trafik levhasına saplandı Bayrampaşa'da kontrolden çıkan araç, önce bariyerlere, ardından trafik levhasına çarptı. Kaza sonrası sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

6 Ipad jenerasyonunun parmakları yazmaya hazır değil Avustralyalı anaokulu ve kreş öğretmenleri hızla artan dokunmatik ekran kullanımı nedeniyle artık çocukların el yazısına hiç de hazır olmadan okula başladıklarını belirtiyor.