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Sigara içerken canından oluyordu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2’nci katın penceresinde sigara içerken dengesini kaybederek düşen Hacer S. ağır yaralandı.

İHA | 19.09.2018 - 10:06..
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Bursa'da Akhisar Mahallesi’nde apartmanın 2’nci katında oturan Hacer S. (30), iddiaya göre oturduğu odasındaki pencereyi açıp sigaraya içmeye başladı. Bu sırada pencerede dengesini kaybeden Hacer S., metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

10 METREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen Hacer S. ağır yaralandı.
Çığlık sesini duyan ailesi kadının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından genç kadın ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yapılan kontrolde Hacer S.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sigara içerken canından oluyordu

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