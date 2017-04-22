Sigara içmek için çıktığı balkonda ölü bulundu

Bir süre sonra Erol Çengelçik'i merak eden eşi, balkona gittinde yerde kocasını yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çengelçik’in öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı.

İLK TESPİT: KALP KRİZİ

İlk belirlemelere göre Çengelçik’in, kalp krizi geçirdiği, çanak anten bağlantısı için konulan demire başını çarparak yere düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi. Erol Çengelçik’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



