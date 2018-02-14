Sigara kaçakçılarının yaptığı kazada, araçta bulunan 3 kişi de yara almadan araçtan çıktı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Operasyon kapsamında takibe alınan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonrası otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Hacı Mehmet M., Yusuf S. ve Abdi N. kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Sigara kaçakçıları takla attı burunları bile kanamadı VİDEO









6 BİNDEN FAZLA PAKET SİGARA BULUNDU

Takla atan otomobil çekici yardımıyla emniyet garajına çekildi. Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 6 bin 800 paket kaçak sigara bulundu. Diğer otomobilde yapılan aramada ise, bin 50 paket sigara ele geçirildi.

Her iki operasyonda toplamda 7 bin 850 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, gözaltına alınan Mahmut Z. ve Nihat D., Hacı Mehmet M., Yusuf S. ve Abdi N. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.