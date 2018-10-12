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Sigara kaçakçılarının zulası polisi şaşırttı

Kahramanmaraş'ta polisin lüks otomobilde yaptığı aramada 2 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

İHA | 12.10.2018 - 22:42..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi otobanında 35 RT 440 plakalı otomobile operasyon yaptı.

Sigara kaçakçılarının zulası polisi şaşırttı

2 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

Operasyonda taban zulalı olarak tabir edilen otomobilde yapılan kontrollerde 2 bin paket kaçak sigara bulundu.

Polis ekipleri kaçak sigaraları çıkartmak için otomobilin şase ve kaporta kısmı arasında yer alan metali spiral makinesi kullanarak kesti. Lüks otomobile el konurken, sürücü Dicle A. gözaltına alındı.

Sigara kaçakçılarının zulası polisi şaşırttı

Sigara kaçakçılarının zulası polisi şaşırttı


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