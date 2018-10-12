Sigara kaçakçılarının zulası polisi şaşırttı

Cumartesi günü Maryland'deki hava üssüne inecek olan Rahip Brunson, Oval Ofis'te Trump ile görüşecek.

Trump Brunson ile bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Brunson kararı ile ilgili, "Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur." dedi.