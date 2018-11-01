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Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı

Tedavi gördüğü hastanede fotoğrafının gizlice çekilip sigara paketleri üzerine yerleştirildiğini söyleyen adam, açtığı davayı kazanamadı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 08:20..
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Nefes darlığı ve kuru öksürük şikâyetiyle 9 yıl önce bir devlet hastanesinde tedavi gören İbrahim A.’nın iddiaya göre yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada izinsiz fotoğrafı çekildi ve bu fotoğrafı sigara paketlerinin üzerinde yer aldı.

Yine iddiaya göre İbrahim A. bu fotoğrafı yüzünden fabrikadaki işinden oldu.

SİGARA FİRMALARINA DAVA AÇTI

Fotoğrafı yaşadığı Tekirdağ’da çok konuşulan İbrahim dünyaca ünlü 5 sigara firmasına 6 yıl önce dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, "Sigaraların toplatılmasını, şimdilik 2 bin lira maddi ve 300 bin lira manevi tazminatın davalı sigara şirketlerinden tahsilini istiyoruz" denildi.

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı

"BENZERLİK GÖSTERSE DE O DEĞİL"

Şirket avukatları davanın reddini istedi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme davanın reddine karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında, "İbrahim A. ile sigara paketi üzerindeki fotoğraf benzerlik gösterse de o değildir. TAPDK’nın yazısında davaya konu fotoğrafın AB Komisyonu tarafından yayımlanan kaynak listedeki fotoğraflar arasından seçildiği belirtilmiştir. Davacı ise fotoğrafın kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. Bilirkişi incelemesinde fotoğrafın çok az derecede davacıya benzediği açıklanmış ancak sigara paketi üzerindeki fotoğrafla aynı kişi olduğu bilimsel olarak tespit edilememiştir. Davacının hastanede yattığı zamansal olarak imkânsızlığıyla da anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir" denildi.

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı

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