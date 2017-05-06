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1 Sigara paketleriyle ilgili yeni karar Sigarayla savaşta önemli adımlar atan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sigara paketleri tek tip olacak" dedi.

2 Zorlu doğa koşulları develere şampiyonluk getiriyor Van'da zorlu doğa koşullarında yetiştirilen develer, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan güreşlerde şampiyon olmak için mücadele veriyor.

3 Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş'i andı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 45'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

4 Fikret Orman'dan derbi motivasyonu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi siyah beyazlı futbolcularla bir araya geldi.

5 Hasan Ruhani'den Devrim Muhafızları'na eleştiri İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Devrim Muhafızları'nın yaptıkları füze denemeleriyle Batı ile yapılan nükleer anlaşmayı sabote ettiğini savundu.

6 Yakınlarını öldüren kişinin cenazesi defnedildi Adana’da, kız arkadaşını istemeyen yakınlarını katledip intihar eden şahsın cenazesini ailesi almayınca sevgilisi tarafından defnedildi.