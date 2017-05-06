Sigara paketleriyle ilgili yeni karar

CNN Türk canlı yayınına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadele ile ilgili alınan yeni kararlardan bahsetti.
"MÜCADELEMİZ GENÇLERİ SİGARADAN KORUMAK İÇİN"
"Mücadelemiz gençleri sigaradan korumak için" diyen Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"PAKETLER TEK TİPLEŞECEK"
"Yeşil dedaktör uygulamasını telefonunuza indirin. Siz aramasanız bile sigara içilen kapalı mekanda bulunduğunuz zaman sinyali alıp ekiplerimiz oraya gidebiliyor. Sigara paketleri tek tipleşecek. Mücadelemiz gençleri sigaradan korumak için.
"HEKİMLERE DANIŞMADAN BİTKİSEL İLAÇ ALINMAMALI"
Vatandaşların bilinçli olması gerekiyor. Bitkisel ilaçlarda ruhsat aranmalı. Hekimlere danışmadan bitkisel ilaç alınmamalı."