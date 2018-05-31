Sigara yasağına uymayanlara 240 milyon lira ceza kesildi

Ajans Press’in Sağlık Bakanlığı verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, sigara yasağına uymayan işletmelere son 9 yılda toplam 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildiği, toplamda 19 milyon 73 bin 944 kere denetim yapıldığı tespit edildi.

Tütün kontrolü çalışmaları kapsamında kesilen bu cezaların 19 milyon 73 bin 944 kere yapılan denetimlerde gerçekleştiği saptandı.

1500 KİŞİLİK EKİP DENETLİYOR

Sigara yasağının etkin bir şekilde kontrolünün sağlanması için, ülke genelinde sağlık, emniyet, milli eğitim, belediye gibi kamu ve kuruluşlarından 1500 denetim ekibinin yürüttüğü belirlendi.

Kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik çalışmalar yıllar içinde artış gösterirken, 2016 yılında pilot olarak başlatılan iller arası çapraz denetim modeline geçildiği görüldü.

ÇAPRAZ DENETİM

Çapraz denetim, personelin yaşadığı il dışında başka bir ilde faaliyetlerini yürütmesi olarak açıklanırken, bu denetim modeli sayesinde yaklaşık 9 kat daha fazla ihlal tespiti yapıldığı belirlendi.

2016 yılından itibaren 5 periyot şeklindeki 25 ilde yapılan çapraz uygulamada da toplam 47 bin 403 denetim gerçekleştiği saptandı.

Bunun yanı sıra, “ALO 184” Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik denetimlerin de devam ettiği belirlendi.

Öte yandan Tobacco Atlas verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 5.7 trilyon sigaranın tüketildiği belirlendi. Bu rakam gün bazına indirgendiğinde ise 16.5 milyar sigaraya denk geliyor.