Sigara yasağını delen işletmelere 259 milyon lira ceza

Türkiye'de tütün kontrolüne yönelik çalışmalar, "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un" 3 Ocak 2008'de TBMM'de kabul edilmesiyle ivme kazandı.

Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlandığı 19 Temmuz 2009'dan bu yana da mücadelede önemli mesafe katedildi.

Bu kapsamda, sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla kurulan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı 27 Ekim 2010'da hizmete girdi.

Vatandaşlara 175 operatörle 7 gün 24 saat canlı destek verilen ALO 171 Hattı'na 27 Ekim 2010-30 Haziran 2018 tarihlerinde 26 milyon 802 bin 720 çağrı yapıldı.

260 MİLYON LİRA CEZA

Yasaklı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşların "Yeşil Dedektör" uygulaması ya da Bakanlığın ALO 184 iletişim hattı üzerinden şikayette bulunabilmesine olanak sağlandı.

Bu kapsamda, Temmuz 2009-30 Haziran 2018 tarihlerindeki 9 yıllık süreçte ülke genelinde yaklaşık bin 500 denetim ekibiyle 19 milyon 867 bin 103 denetim yapıldı. Bunun yanı sıra vatandaşların ihbarı sonucu da 275 bin 965 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2018 tarihlerinde kanunu ihlal eden işletmelere yönelik 259 milyon 929 bin 108 lira para cezası uygulandı.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE 600 BİN KUTU NİKOTİN BANDI

Sigara bırakmak isteyenlere 2009 yılında 62 poliklinik ile hizmet sunulurken bu yıl itibarıyla sayı 450'ye çıktı.

Sigarayı bırakma polikliniklerinde 1 Ocak 2009-30 Haziran 2018 tarihlerinde 2 milyon 201 bin 120 muayene gerçekleştirildi.

Bu polikliniklerde 300 bin kutu ilaç ve 600 bin kutu nikotin bandı, sigarayı bırakmak isteyen uygun hastalar için kullanıldı.

Bu polikliniklere başvuran hastalar ile ilaç dağıtımının sağlıklı şekilde takibi için Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi (TÜBATİS) hayata geçirildi. Sistem üzerinden, sigarayı bırakma polikliniklerinin başarı durumları ile ilaç stokları sürekli izlendi.