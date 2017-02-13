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Türkiye'nin sigaraya harcadığı para içler acısı

Türkiye, sigara tüketimine 2006-2015 yılları arasında 256,7 milyar TL harcadı.

13.02.2017 - 11:25
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sigara

Ülkermizde 9 yıllık süreçte sigaraya harcanan para dikkat çekti.

256 MİLYAR TL

Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında sigaraya 256,7 milyar lira harcanırken, iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti.

2010'DAN BU YANA AZALMA VAR

Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya başlandığı 2010 yılında, Türkiye’de sigara tüketimi yüzde 15 azaldı. 2015 yılına kadar aynı seviyede devam eden sigara tüketimi tekrar artışa geçtiği kaydedildi.

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