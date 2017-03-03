Sığınakta saklanan teröristin yakalanma anı

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Bitlis İli Sehi ve Ölek bölgesinde başlatılan “Şehit Güvenlik Korucusu Nihat ÇAPRAK-41 Operasyonu” esnasında, bir grup terörist belirlendi; belirlenen bölgeye helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlendi.

SIĞINAKTAN TERÖRİST ÇIKARTILDI

Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde yerin altında sığınakta saklanan terörist yakalanıyor. Yerin altından çıkarılan terörist ardından helikopterle bölgeden götürülüyor.

GÜVENLİK KORUCUSUNU ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER YAKALANDI

Aralarında, Şehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak’ı 12 Eylül 2014 tarihinde Bitlis İli Merkez İlçe Aşağıölek Köyü mevkiinde yolu keserek kaçırdıktan sonra şehit eden ve Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan telefon direğine asan teröristlerin de olduğu belirlendi.

6 ADET KALEŞNİKOF BULUNDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde yapılan aramalarda 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi marka makineli tüfek ile 4 adet el bombası ele geçirildi.