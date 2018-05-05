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Sığındığı besi damına düşen yıldırımla can verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 05.05.2018 - 08:14..
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Yavuzlar Mahallesi’nde kayısı bahçesinde çalışan Hamit İnce (39) ile çocukları Cennet (14), Seval (12) ve Sefa İnce (10) aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yağmurdan korunmak için besi damına sığındı. Bu esnada Hamit İnce’nin üzerine yıldırım düştü. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan İnce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sığındığı besi damına düşen yıldırımla can verdi

3 ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Yıldırım çarpması sırasında İnce’nin yanında bulunan 3 çocuğu ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’de hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı. Eser, burada bulunan aileye de başsağlığı dileklerini iletti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sığındığı besi damına düşen yıldırımla can verdi



Sığındığı besi damına düşen yıldırımla can verdi

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