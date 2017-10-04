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Sığınma evinde yaşayan eşini öldürdü

Kastamonu'da sığınma evinde yaşayan kadın, aile görüşü sonrasında kocası tarafından vurularak hayatını kaybetti.

04.10.2017 - 14:49
  1. Haberler
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Kastamonu'da yaşayan 36 yaşındaki Naime K., iddiaya göre eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 6 ay önce başvurduğu sığınma evine yerleştirildi.

Naime K., geçtiğimiz gün annesi, kardeşi ve 15 yaşındaki oğlu ile görüşmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne geldi. Ailesiyle görüşüp hasret giderdikten sonra sığınma evi görevlisi Dürdane Ç. ile birlikte müdürlükten çıkan Naime K.'ye kuruma ait servise bindiği sırada arkasından gelen eşi Engin K. tabancayla ateş etti. Naime K., minibüsün içinde kapıya doğru kanlar içinde yığıldı.

Sığınma evinde yaşayan eşini öldürdü

KARDEŞİ DE ENİŞTESİNİN ARKASINDAN ATEŞ ETTİ

Engin K., otomobiline binip kaçarken, müdürlükten çıkan Naime K.'nın kardeşi Emin K. da tabancasını çıkarıp eniştesinin arkasından ateş etti. Kurşun Engin K.'nin aracına isabet etti.

Sığınma evinde yaşayan eşini öldürdü

İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Sırtına 2 kurşun isabet eden Naime K. ile bacağından yaralanan Dürdane Ç., 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Naime K., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dürdane Ç.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sığınma evinde yaşayan eşini öldürdü

UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMİŞ

Olayın ardından otomobille kaçan Engin Kaçakoğlu, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Polisin soruşturmasında Kastamonu merkeze bağlı Karaş Köyü'nde oturan Engin Kaçakoğlu'na, eşine şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası verildiği; buna rağmen eve gidip şiddete devam etmesi üzerine Naime Kaçakoğlu'nun 6 ay önce Aile ve Politikalar Müdürlüğü'ne başvurduğu ve jandarma eşliğinde sığınma evine yerleştirildiği belirlendi.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Polisin ulaştığı bilgiye göre Engin Kaçakoğlu, müdürlükte 15 yaşındaki oğullarıyla görüşen eşi Naime Kaçakoğlu'nun yanına barışma teklifini iletmesi için kendi anne ve babasını da gönderdi. Ancak Naime Kaçakoğlu, kayınvalidesi ve kayınpederinin ilettiği eve dönme teklifini kabul etmedi. Kayınpeder Mehmet Kaçakoğlu, görüşme biter bitmez dışarıda bekleyen oğlu Engin Kaçakoğlu'nu telefonla arayarak eşinin teklifi geri çevirdiği bilgisini verdi. Buna sinirlenen Engin Kaçakoğlu da müdürlükten çıkan eşini minibüse bindiği sırada arkasından ateş ederek öldürdü.

Sığınma evinde yaşayan eşini öldürdü

YÜZÜNÜ MONTUYLA KAPATTI

Polis, Engin Kaçakoğlu ile birlikte barışma teklifini kabul etmediği bilgisini ona veren babası Mehmet Kaçakoğlu ve Engin Kaçakoğlu'na kaçarken ateş eden Naime Kaçakoğlu'nun kardeşi Emin Kayaoğlu'nu gözaltına aldı. 3 kişi, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Engin Kaçakoğlu, polis eşliğinde adliyeye götürülürken yüzünü montuyla kapattı.

Sığınma evinde yaşayan eşini öldürdü

Sığınma evinde yaşayan eşini öldürdü

Sığınma evinde yaşayan eşini öldürdü

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