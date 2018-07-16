Sığınmacı çocuklar kültür elçisi olacak

Türkiye'de en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da barınan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin kültür elçisi olacak.

BEĞENİ TOPLUYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda düzenlenen müzik kursunda 20 Suriyeli çocuğa eğitim veriliyor.

Yaklaşık 2 aydır eğitim alan, yeteneklerine göre saz ve org dersi de verilen çocuklardan oluşturulan koronun seslendirdiği Türkçe ve Arapça Urfa türküleri beğeni topluyor.

Suriye ve Şanlıurfa'nın müzik kültürünü tanıtacak çocuklar, çevre illerde de konserler verecek.