taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
4,8360
EURO
5,6574
ALTIN
193,41
PETR
75,0500

Sığınmacı çocuklar kültür elçisi olacak

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlayacak.

AA | 16.07.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türkiye'de en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da barınan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin kültür elçisi olacak.

BEĞENİ TOPLUYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda düzenlenen müzik kursunda 20 Suriyeli çocuğa eğitim veriliyor.

Yaklaşık 2 aydır eğitim alan, yeteneklerine göre saz ve org dersi de verilen çocuklardan oluşturulan koronun seslendirdiği Türkçe ve Arapça Urfa türküleri beğeni topluyor.

Suriye ve Şanlıurfa'nın müzik kültürünü tanıtacak çocuklar, çevre illerde de konserler verecek.

Sığınmacı çocuklar kültür elçisi olacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

159
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

93
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

109
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

60
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

52
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

84
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM