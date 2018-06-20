Sığınmacılar için sergi düzenlendi

Suriyeli sığınmacı çocuklardan oluşan serginin açılışı öncesinde Türkçe, Fransızca, Arapça ve İngilizce şarkılardan oluşan konser verdi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, açılışta yaptığı konuşmada, AB ile Türkiye'nin Suriye'deki savaştan kaçarak gelenlere yardımcı olmak için programlar yürüttüğünü anlattı.

TÜRK MAKAMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Christine Berger, "Türkiye'nin, Türk halkının ve Türk kurumlarının Suriyeli sığınmacılara kucak açtığını unutmamak gerekir. Bunun AB'nin desteği ile gerçekleştiğini bilmek güzel ama Türk makamlarının da yakın iş birliğini unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı.