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Sığınmacılara tekme atan kameraman ceza aldı

Macaristan-Sırbistan sınırında sığınmacılarla polisler arasında çıkan arbedede sığınmacıya tekme atan kameraman, 3 yıl ceza aldı.

13.01.2017 - 09:02
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Szeged Bölge Mahkemesinde görülen davada kameraman, 'hırpalamak, yaralamak' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sığınmacılara tekme atan kameraman ceza aldı

"SIĞINMACILARI AYAĞIM İLE UZAK TUTTUM"

Kameramanın cezası ertelendi. Sanık Laszlo, polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesini, “sığınmacıları ayağım ile uzak tuttum” şeklinde savundu.

Hakim Illes Nanasi ise sanığın işlediği suçun toplumsal infiale neden olduğunu ve kameramanın savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

Sığınmacılara tekme atan kameraman ceza aldı

HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

2015 yılı Eylül ayında, Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında görev yapan kadın kameraman Petra Laszlo'nun, polisle sığınmacılar arasından çıkan arbede sonrası polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere sebep olmuştu. Olayın hemen ardından kameramanın işine son verilmiş, hakkında dava açılmıştı.

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