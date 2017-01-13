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Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası

Polisten kaçmaya çalışan sığınmacı babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13.01.2017 - 01:25
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Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası

Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CEZASI ERTELENDİ

Szeged Bölge Mahkemesinde görülen davada kameraman, 'hırpalamak, yaralamak' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kameramanın cezası ertelendi.

Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası

"SIĞINMACILARI AYAĞIM İLE UZAK TUTTUM"

Sanık Laszlo, polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesini, "sığınmacıları ayağım ile uzak tuttum" şeklinde savundu.

Hakim Illes Nanasi ise sanığın işlediği suçun toplumsal infiale neden olduğunu ve kameramanın savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

Sığınmacılara tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası

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