Sığınmacıları kaçak yollarla alan çiftçi Cannes'te

Cannes Film Festivali'ne katılan Fransız çiftçi Cedric Herrou, yarışma dışı kategorisinde boy gösterdi. Özgür belgeselinde yer alan Herrou, sığınmacılarla gelerek kırmızı halıda birlikte yürüdü.

"RAHATSIZLIK VERMEKTEN MEMNUNUM"

Gösteri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Herrou, festivalin yapıldığı Cannes kenti ve Cote d'Azur bölgesinin gösteri, zenginlik ve lüks yaşamı akla getirdiğini kaydederek, "Siyahilerin kovulması, ırkçılık, Cote d'Azur'un bütün kokuşmuş taraflarını festivale getiriyoruz ve bu haliyle İçişleri Bakanı'nı öfkelendiriyor, valiyi rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığı vermemden ötürü memnunum." şeklinde konuştu.

"EVET, YARDIM ETTİM"

Sığınmacılar için Fransa'dan İtalya'ya ana geçiş noktasında bulunan Roya Vadisi'nde oturan 38 yaşındaki Herrou'nun sığınmacıların bölgeden geçişlerine ve Fransa'da barınmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle açılan dava Fransız kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Sığınmacıların sınırdan geçmesine yardım eden ve 50 kadar Eritreliyi devlet demiryollarına ait eski bir binaya yerleştirerek yasaları ihlal etmek suçundan yargılanan Herrou, savcının suçlamalarını kabul etmiş ve "Evet mültecilere yardım ettim çünkü o insanların problemi vardı. Evet yaptım çünkü yardım etmem gerekiyordu. İnsanlar otoyol üzerinde ölüyordu. Acı çeken aileler vardı. Sınırları yerleştiren fakat sonuçlarıyla uğraşmayan bir devlet var." şeklinde konuşarak dünya kamuoyunda dikkati çekmişti.