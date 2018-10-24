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Sığınmacıların Avrupa kapılarında kış mücadelesi

Farklı ülkelerden yüzlerce sığınmacı, Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırına yakın bir noktada soğuk havaya aldırış etmeden bekleyişini sürdürüyor.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 12:34..
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Avrupa Birliği'nin 2016 yılında Batı Balkan rotasını kapatmasının ardından gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergahlar arayan binlerce sığınmacı, yıl başından itibaren yoğun şekilde Bosna Hersek'e yönelmişti.

Sığınmacıların Avrupa kapılarında kış mücadelesi

SINIRDAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Kendilerine tahsis edilen merkezlerde kalmayı reddeden sığınmacıların büyük çoğunluğu, AB üyesi olan Hırvatistan sınırına yakın bölgelerdeki Bihac ve Velika Kladusa gibi şehirlerde, açık alanlarda ve boş binalarda kalmayı tercih ediyor.

Sığınmacıların Avrupa kapılarında kış mücadelesi

Bugün öğleden sonra sınıra yönelen yüzlerce sığınmacının sınırı geçme girişimi, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu başarısız oldu.

Sığınmacıların Avrupa kapılarında kış mücadelesi

ZORLU ŞARTLARA KARŞI GELMEYE ÇALIŞIYORLAR

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sığınmacı, Maljevac Sınır Kapısı'na 100 metre uzaklıkta bekleyişini sürdürürken, ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Sığınmacıların Avrupa kapılarında kış mücadelesi

Hırvatistan polisinin sınırda geniş güvenlik önlemi aldığı gözlenirken, sığınmacılar da geceyi kurdukları çadırlarda geçirmeye hazırlanıyor. Sığınmacıların bir kısmı civardaki vatandaşların getirdiği yemek ve battaniyelerle karınlarını doyurup ısınmaya çalışırken, emniyet güçleri ise sığınmacıların kendilerine tahsis edilen merkezlere dönmesi konusunda ısrar ediyor.

Sığınmacıların Avrupa kapılarında kış mücadelesi

GEÇİŞLERE İZİN YOK

Bosna Hersek Sınır Polisi Sözcüsü Sanela Dujkovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maljevac Sınır Kapısı'nda gelen sığınmacı sayısının 400 civarında olduğunu söyledi.

Sığınmacıların Avrupa kapılarında kış mücadelesi

Sığınmacıların Hırvatistan'a geçiş için gerekli evrakları olmadığını aktaran Dujkovic, bu kişilere geçiş izni verilmeyeceğini ifade etti.

Sığınmacıların Avrupa kapılarında kış mücadelesi

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