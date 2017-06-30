Sığınmacılar bayram sonrası Türkiye'ye dönüyor

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 13 Haziran'da Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkelerine giden Suriyeliler Türkiye'ye dönüyor.

Essalame Gümrük Kapısı'nda giriş işlemlerini yapan Suriyeliler, polis eşliğinde Göç İdaresi İl Müdürlüğünce tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Mahmut Ahmed, yaşadıkları toprakların terör örgütü DEAŞ tarafından ellerinden alındığını bu nedenle 5 yıl önce ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye sayesinde yıllar sonra memleketini ve yakınlarını yeniden görme şansı bulduğunu anlatan Ahmed, "5 yıl aradan sonra bayram için Suriye'ye gittik, evlerimiz yıkılmış ve hiçbir şey sağlam kalmamıştı. Aslında orada kalmak isterdim ancak çoluk çocuk için Türkiye'ye dönmeye mecburuz." diye konuştu.

Gümrük yetkilileri, Çarşamba günü bayramı ülkesinde geçirmek için Suriye'ye dönen yaklaşık 70 bin Suriyeliden 3 bininin tekrar Türkiye'ye giriş yaptığını kaydetti.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.