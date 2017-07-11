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Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin yaklaşık 52 bini, Türkiye'ye döndü.

11.07.2017 - 12:26
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Gümrükteki işlemlerin ardından tampon bölgede oluşturulan sağlık çadırlarında kontrolden geçirilen sığınmacılar, daha sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

KONTROLÜN ARDINDAN GİRİŞLERİNE İZİN VERİLİYOR

Gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından sığınmacıların Türkiye'ye girişine izin veriliyor. Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli savaş mağdurlarının uzun bir aradan sonra ilk defa bayramı huzur içerisinde yakınlarıyla geçirebilme fırsatı bulduğunu söyledi.

Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

DÖNÜŞ İŞLEMLERİ 14 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK

Geçen ayın sonunda başlayan dönüşlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ve bugüne dek yaklaşık 52 bin Suriyeli'nin Türkiye'ye dönüş yaptığını ifade eden Kasımi, emeği geçenlere teşekkür etti. Suriye'ye giden sığınmacıların dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

KAPIDAKİ ARAÇ KUYRUĞU 2 KİLOMETREYE ULAŞTI

Öte yandan, çeşitli ticari malzemeler taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kapıdaki araç kuyruğu yaklaşık 2 kilometreye ulaştı. Tırlardaki malzemeler, işlemlerin ardından sınırdaki tampon bölgede Suriye plakalı araçlara yükleniyor.

Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

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