Sigmar Gabriel partisini topa tuttu

Sigmar Gabriel, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde kendisine görev verilmemesi üzerine üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönetimini "saygısızlıkla" itham etti.

"VERİLEN SÖZLER DEĞERSİZMİŞ"

Gabriel, "Geriye kalan, partimiz Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) birbirimize karşı yaklaşımımızın saygısız ve verilen sözlerin değersiz hale gelmiş olmasından duyduğum üzüntü." diye konuştu.

SPD lideri Martin Schulz'un Gabriel'e Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle yeniden bir koalisyon hükümeti kurulması halinde dışişleri bakanlığı görevinde kalacağı sözünü verdiği öne sürülüyor.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

"Dışişleri Bakanlığı görevini seviyorum ve halkın gözü önünde de belli ki iyi ve başarılı bir şekilde yaptım." diyen Gabriel, "Yaptığım işe kamuoyunun biçtiği değerin SPD yönetimi açısından bütünüyle önemsiz olmasından açık bir biçimde üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gabriel, ocak ayında Martin Schulz lehine parti genel başkanlığından ve başbakan adaylığından çekilmiş ve Frank-Walter Steinmeier'den boşalan dışişleri bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

SCHULZ 'KOALİSYON OLMAYACAK' DEMİŞTİ

Martin Schulz seçimlerden önce, 25 Ağustos 2017 tarihinde bir gazetecinin kendisine yönelttiği soru üzerine "Başbakan Angela Merkel liderliğinde kurulacak bir koalisyon hükümetine bakan olarak katılmayacağını" söylemişti.

Seçim sonuçlarının belli olduğu gece de partisinin CDU/CSU ile bir koalisyon hükümeti kurmayacağını, muhalefette yer alacağını ifade etmişti.

Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak