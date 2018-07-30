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Sigmund Freud’dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz

Psikoanalitik Kuram’ın kurucusu, bilim adamı, nörolog, filozof, yazar Sigmund Freud’un hayata dair değerli bu cümleleri ile kendinizde pek çok şeyi sorgulayacaksınız.

Özel İçerik | 30.07.2018 - 13:40..
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Sigmund Freud

Kişiliğin beş farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren çok yönlü bilim adamı Freud, tüm yaşamını insan hakkında yürüttüğü çalışmalara adamıştır. Hal böyle olunca onun her bir sözü altın değerinde.

İşte Psikanalizin Babası Freud’dan kendinizi, hayatınızı sorgulamanıza sebep olacak 15 özlü söz…

Sigmund Freud'dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz

- Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar.

*

- Ruhunun derinliklerine in ve ilk önce kendini tanımayı öğren. Bunu yaptıktan sonra, bu hastalığa neden yakalandığını anlayacak ve belki de bir daha hastalanmayacaksın.

*

- Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana, herkesten çok sinirlenirsiniz.

Sigmund Freud'dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz

- İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların “tecrübe” dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana “tecrübeli” denir.

*

- Köpekler arkadaşlarını sever, düşmanlarını ısırırlar. İnsanlar ise tamamen farklıdır: Saf ve karşılıksız sevgiyi beceremezler. Kişisel ilişkilerindeyse sevgi ve nefreti karıştırıp dururlar.

*

- Beklemesini bilen bir insanın hiç bir şeyden taviz vermesine gerek yoktur.

Sigmund Freud'dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz

- “An” asla bir şeyi veremez: Anlamı. Mutluluğun ve anlamın yolları aynı değildir.

*

- “Söz” ile “sihir” başlangıçta aynı şeylerdi. Kelimelerin sihirli güçleri vardır.

*

- Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendimizi güçlü kılabiliriz. Buna benzer Nietzsche’nin “Çelişkilerimiz, umutlarımızdır” sözü de hayatın bir gerçeğidir.

Sigmund Freud'dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz

- Özgürlük insanlara medeniyetin bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü.

*

- Sevildiğinden emin olunca, insan ne kadar da cüretkar oluyor.

*

- Mutluluk dediğimiz şey, yoğun bir şekilde bastırılmış ve engellenmiş olan ihtiyaçların kısa süreliğine tatmin edilmesinden başka bir şey değildir.

Sigmund Freud'dan hayatı sorgulayacağınız 15 söz

- İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar.

*

- Doğaya her zaman bir ölüm borcun vardır.

*

- Yaşamın amacı ölümdür.

Damla Karakuş

[email protected]

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