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Sigortacılık mezunlarına yüzde 100 burs

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı tarafından düzenlenen ve alanında en prestijli eğitim çalışması olan Temel Sigortacılık Eğitim Programı'na katılacak 10 yeni mezuna yüzde 100 burs verilecek.

AA | 01.09.2018 - 09:09..
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Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı TSEV'den yapılan açıklamaya göre, alanının uzman isimleri tarafından verilen eğitimler, teori ile pratiğin buluşması ve sigortacılık alanında ileri düzey eğitim olarak kabul ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Mehmet Kalkavan, büyük ilgi gören ve alanının en prestijli eğitim organizasyonu olarak kabul edilen programa katılacak 5 yeni mezuna TSEV, diğer 5 yeni mezuna da Sigorta Tatbikatçıları Derneği'nin burs vereceğini bildirdi.

Sigortacılık mezunlarına yüzde 100 burs

5 ÖĞRENCİYE BURS

Mehmet Kalkavan, mezunların, burs başvuruları için www.tsev.og.tr adresine başvurabileceğini aktardı. Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz de eğitim programına katılmak isteyen öğrencilere destek vermenin kendileri açısından çok değerli olduğunu belirterek, "Sigortacılıkta 60. yılını kutlayan Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin bu yıl birçok etkinlik yanında 5 öğrenciye burs verecek." ifadesini kullandı.

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