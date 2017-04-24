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Kocaeli'de restoran sahibinin 'yangın' numarası tutmadı

Kocaeli'de bir restorana molotof kokteyli atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, restoranın sahibi gözaltına alındı.

24.04.2017 - 17:25
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Kocaeli'de geçen hafta meydana gelen olayda, Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde bulunan bir restorana gece molotof kokteyli atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşyerinde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İşyeri kısmen hasar görürken, polisle olayla ilgili soruşturma başlattı.

RESTORAN SAHİBİ GÖZALTINDA

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, restoranın sahibi Y.G'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'de restoran sahibinin 'yangın' numarası tutmadı

SİGORTADAN PARA ALMAK İÇİN...

Y.G'nin 2 arkadaşıyla birlikte kiraladıkları bir araçla olayı gerçekleştirdiği, sigorta firmasından para alabilmek için restorana molotof kokteyli atıldığı iddia edildi.

İNKAR ETTİLER

2 kişi aranırken, gözaltına alınan Y.G. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Y.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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