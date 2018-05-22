Sihirli Annem'in Tuğçe'si zayıfladı

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, 24 kilo verdi ve bambaşka biri oldu.

2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaevine giren Damla Ersubaşı'nın Zehra adında bir kız çocuğu var. Ersubaşı sosyal medya hesabında 24 kilo verdiğini duyurunca oyuncunun takipçileri öncesi-sonrası fotoğrafı paylaşmasını istedi.

AMELİYATLA ZAYIFLADI

Takipçilerinin ısrarlarını kırmayan güzel oyuncu Damla Ersubaşı, verdiği kiloları bu sözleriyle paylaştı: "2,5 aylık sonuç bu. Toplamda 24 kilo verdim ve daha da vermeye devam ediyorum. Doktorum kontrolünde çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Paylaştım sözümü tuttum ve bitti daha da benden bir şey beklemeyin artık"