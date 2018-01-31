Şiir severler için yeni kitaplar

Son zamanlarda sık duyduğumuz klişe bir tartışma konusu var.
Şiir Öldü mü?
Şiir hiçbir zamanın dehlizlerinde kaybolan bir tür olmadı. Usta söz ustalarının ve şairlerin söylediklerine kulak verdiğimizde bu kaygının yersiz olduğunu görebiliriz.
Şiir severler için Türk Edebiyatı’nda son dönemlerde yayımlanan kitapları derledik. Yeni jenerasyon yazarların eserlerinden oluşan şiir kitapları usta söz ustası Haydar Ergülen’in de önerdiği yapıtlardan oluşuyor.
Kitap Ayracı şiir severler için 10 kitaplık bir seçki sunuyor.
LEVENT KARATAŞ - SON GÖRÜŞ
Levent Karataş 80 Kuşağından değil ama, bizim kuşaktan. Başka şiirler ve başka şairlerle şiir yazmaya kıymet veriyor.
Bu da şiirini daha kıymetli kılıyor. Şiirini ne zaman okursanız okuyun, sabah oluyor, yeni gün, yeni dünya, yeni renkler, yeni şeyler ve hep yeni şiirler. Duyarak okumak isteyenler için.
Yazar: Levent Karataş
Yayınevi: Düşülke Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
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ERKUT TOKMAN - ŞEHİRLERLE YANAR DÜNYA
İçinde canlanan bir orkestra var Erkut Tokman’ın. Bütün İstanbul’u semt semt, sokak sokak dolaşıyor. Dünyayı müzik eşliğinde şehirlerden başlayarak yakmak istiyor.
Yazar: Erkut Tokman
Yayınevi: Yasakmeyve Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 112
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MUSTAFA ATAPAY - TUZ
Mustafa Atapay, Tuz adlı bu kitabında da "içsesi"ni izlemeyi sürdürüyor.
Yazar: Mustafa Atapay
Yayınevi: Vapur Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 56
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EMEL KOŞAR - SESİN LİMANLARI
Emel Koşar’ın dördüncü kitabı “Sesin Limanları”, “Dört Zaman Bir Emel”de “rüzgar: evrenin içine çöküşü/su: zamanın bükülüşü/toprak: Tanrı’nın varlığını bize gizlice göstermesi”
Yazar: Emel Koşar
Yayınevi: Mühür Kitaplığı
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 64
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ALİ SELÇUK - KEMTER DÜNYA
Ali Selçuk, güneşin altında hala yazılacak şiir var dercesine güleç bir şiir yazıyor.
Yazar: Ali Selçuk
Yayınevi: A5 Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 40
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CUMA DUYMAZ - BENİ YANLIŞ BIRAKIN
Cuma Duymaz da “Beni Yanlış Bırakın”la 12 yıl sonra ikinci kitabını yayımlıyor.
Yazar: Cuma Duymaz
Yayınevi: A5 Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 64
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DONAT BAYER - KÖTÜ KAN
Donat Bayer, ilk kitabı Kötü Kan’da, Lawrence’ın tersine, çocukluğun yalınlığının ona yetmediği anlarda, karmaşıklığa şiirle ulaşıyor.
Yazar: Donat Bayer
Yayınevi: Kilometre Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 48
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İSMAİL ASLAN - EKSİKTEN ORADAN
Eksikten, Oradan zihnin berrak anlarından düşünsel bir mekân kuruyor; ölüme ve çok şeye dair...
Yazar: İsmail Aslan
Yayınevi: Kilometre Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 72
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BURAK DEMİRYAKAN - TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR
Burak Demiryakan’ın ilk kitabı Tüm Halkımız Davetlidir ile şiir dünyasına merhaba diyor.
Yazar: Burak Demiryakan
Yayınevi: Edebi Şeyler
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 59
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OĞULCAN KÜTÜK - ECZA KIŞI
Oğulcan Kütük. Şarkılar, vedalar, akşam üstleri ve elvedaları düşünüyor. Bir durgunlukta büyümüş çünkü. Sonra ilaçlardan dökülen ecza uyku olup gümbür gümbür düşüyor sırtına…
Yazar: Oğulcan Kütük
Yayınevi: Yasakmeyve Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 56
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]