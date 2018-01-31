Şiir severler için yeni kitaplar

Son zamanlarda sık duyduğumuz klişe bir tartışma konusu var.

Şiir Öldü mü?

Şiir hiçbir zamanın dehlizlerinde kaybolan bir tür olmadı. Usta söz ustalarının ve şairlerin söylediklerine kulak verdiğimizde bu kaygının yersiz olduğunu görebiliriz.

Şiir severler için Türk Edebiyatı’nda son dönemlerde yayımlanan kitapları derledik. Yeni jenerasyon yazarların eserlerinden oluşan şiir kitapları usta söz ustası Haydar Ergülen’in de önerdiği yapıtlardan oluşuyor.

Kitap Ayracı şiir severler için 10 kitaplık bir seçki sunuyor.

LEVENT KARATAŞ - SON GÖRÜŞ

Levent Karataş 80 Kuşağından değil ama, bizim kuşaktan. Başka şiirler ve başka şairlerle şiir yazmaya kıymet veriyor.

Bu da şiirini daha kıymetli kılıyor. Şiirini ne zaman okursanız okuyun, sabah oluyor, yeni gün, yeni dünya, yeni renkler, yeni şeyler ve hep yeni şiirler. Duyarak okumak isteyenler için.

Yazar: Levent Karataş

Yayınevi: Düşülke Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

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D&R

ERKUT TOKMAN - ŞEHİRLERLE YANAR DÜNYA





İçinde canlanan bir orkestra var Erkut Tokman’ın. Bütün İstanbul’u semt semt, sokak sokak dolaşıyor. Dünyayı müzik eşliğinde şehirlerden başlayarak yakmak istiyor.

Yazar: Erkut Tokman

Yayınevi: Yasakmeyve Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 112

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Kitap Yurdu

MUSTAFA ATAPAY - TUZ





Mustafa Atapay, Tuz adlı bu kitabında da "içsesi"ni izlemeyi sürdürüyor.

Yazar: Mustafa Atapay

Yayınevi: Vapur Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 56

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D&R

EMEL KOŞAR - SESİN LİMANLARI

Emel Koşar’ın dördüncü kitabı “Sesin Limanları”, “Dört Zaman Bir Emel”de “rüzgar: evrenin içine çöküşü/su: zamanın bükülüşü/toprak: Tanrı’nın varlığını bize gizlice göstermesi”

Yazar: Emel Koşar

Yayınevi: Mühür Kitaplığı

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 64

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Kitap Yurdu

ALİ SELÇUK - KEMTER DÜNYA

Ali Selçuk, güneşin altında hala yazılacak şiir var dercesine güleç bir şiir yazıyor.

Yazar: Ali Selçuk

Yayınevi: A5 Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 40

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Kitap Yurdu

CUMA DUYMAZ - BENİ YANLIŞ BIRAKIN

Cuma Duymaz da “Beni Yanlış Bırakın”la 12 yıl sonra ikinci kitabını yayımlıyor.

Yazar: Cuma Duymaz

Yayınevi: A5 Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 64

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Babil.com

DONAT BAYER - KÖTÜ KAN

Donat Bayer, ilk kitabı Kötü Kan’da, Lawrence’ın tersine, çocukluğun yalınlığının ona yetmediği anlarda, karmaşıklığa şiirle ulaşıyor.

Yazar: Donat Bayer

Yayınevi: Kilometre Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 48

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Kitap Yurdu

İSMAİL ASLAN - EKSİKTEN ORADAN





Eksikten, Oradan zihnin berrak anlarından düşünsel bir mekân kuruyor; ölüme ve çok şeye dair...

Yazar: İsmail Aslan

Yayınevi: Kilometre Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 72

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İdefix

BURAK DEMİRYAKAN - TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Burak Demiryakan’ın ilk kitabı Tüm Halkımız Davetlidir ile şiir dünyasına merhaba diyor.

Yazar: Burak Demiryakan

Yayınevi: Edebi Şeyler

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 59

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D&R

OĞULCAN KÜTÜK - ECZA KIŞI

Oğulcan Kütük. Şarkılar, vedalar, akşam üstleri ve elvedaları düşünüyor. Bir durgunlukta büyümüş çünkü. Sonra ilaçlardan dökülen ecza uyku olup gümbür gümbür düşüyor sırtına…

Yazar: Oğulcan Kütük

Yayınevi: Yasakmeyve Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 56

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]