Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal, dergiyi 1987 yılında dört kişiyle kurduklarını ve bu yolculuğa halen devam ettiklerini söyledi.

SÖZ VE DAVRANIŞLARIN SORUMLULUĞU

"Biz sözün anlamını ve değerini bilmekle yükümlüyüz." diyen Ali haydar Haksal, İslam medeniyetini temsil noktasında söylenen her sözün, atılan her adımın ve her davranışın bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"ŞİİR SÖZ SANATININ EN GÜÇLÜ ALANIDIR"

Ali Haydar Haksal, bir çalışma ortaya koymanın vebalinin de bulunduğunu dile getirerek, "Kendi davranışlarımızdan sorumlu olduğumuz gibi yazımız da kayda geçiyor, hesabını ve karşılığını vermek zorundayız. Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir. Şiir, diğer sanatlara benzemez, fazlalığı kaldırmaz, gereksiz olana girmez." ifadelerini kullandı.