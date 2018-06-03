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Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

Mavi gözlü Dev’i ölümünün 55. Yılında en güzel şiirlerinden seçmelerle, kendisine sonsuz saygı ve özlemle anıyoruz…

Özel Haber | 03.06.2018 - 11:24..
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nazım hikmet

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey.

Dünyanın en güzel sesinden

En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey...

Fakat artık ümit yetmiyor bana.

Ben artık şarkı dinlemek değil,

Şarkı söylemek istiyorum...

Bu dizeler, umut dolu sözcüklerden şiirler yapan, yüreğinde şarkılar söyleyen o şaire ait! Mavi Gözlü Dev’e, Güzel Yüzlü Şair’e; Nazım Hikmet Ran’a! Nice şiirlerle geldi geçti dünyadan. İşte o gelip geçtiği sırada yazdığı onca şiir, hayatının anlamlı kalıntıları oldu. Nazım Hikmet bu dünyadan, yıllar önce bugün göçtüğünde, kuşkusuz ümitli şarkılar söylüyordu…

O zaman biz susalım; o şiirler konuşsun…

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

MAVİ GÖZLÜ DEV

O mavi gözlü bir devdi.

Minnacık bir kadın sevdi.

Kadının hayali minnacık bir evdi;

Bahçesinde ebruli hanımeli açan bir ev.

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

SEVİYORUM SENİ

Seviyorum seni,

Ekmeği tuza banıp yer gibi,

Geceleyin ateşler içinde uyanarak,

Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi.

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA

Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne.

Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar.

Oynasınlar türküler söyleyerek, yıldızların arasında.

Dünyayı çocuklara verelim.

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

27 EKİM 1945

Bir elmanın yarısı biz,

Yarısı bu koskoca dünya.

Bir elmanın yarısı biz,

Yarısı insanlarımız.

Bir elmanın yarısı sen,

Yarısı ben.

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

TAHİR İLE ZÜHRE MESELESİ

Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da!

Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil!

Bütün iş Tahir İle Zühre olabilmekte,

Yani yürekte.

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

BENCE ŞİMDİ SEN DE HERKES GİBİSİN

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor,

Onlardan kalbime sevda geçmiyor,

Ben yordum ruhumu biraz da sen yor,

Çünkü bence şimdi herkes gibisin.

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

HOŞ GELDİN KADINIM

Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin!

Ayağını bastın odama;

Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi.

Güldün,

Güller açıldı penceremin demirlerinde.

Ağladın,

Avuçlarıma döküldü inciler.

Gönlüm gibi zengin,

Hürriyet gibi aydınlık oldu odam...

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

PİRAYE İÇİN

Ne güzel şey hatırlamak seni;

Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin

Ve saçlarında.

Vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının...

İçimde ikinci bir insan gibidir,

Seni sevmek saadeti.

Şiirleriyle Nazım Hikmet’in ardından 55 yıl

SON ŞİİR

Gelsene dedi bana.

Kalsana dedi bana.

Gülsene dedi bana.

Ölsene dedi bana.

Geldim,

Kaldım,

Güldüm,

Öldüm.

Damla Karakuş

[email protected]

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