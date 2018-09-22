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Siirt Havalimanı'nı denetleyen Vali Atik sinirlendi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Havalimanı’nda pist uzatma ve onarım çalışmalarını denetledi. Vali işçilerin çalışmadığını ve başlarında yüklenici firma yetkilisi olmadığını görünce sinirlendi.

DHA | 22.09.2018 - 10:55..
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Siirt Valisi Ali Fuat Atik, pist uzatma ve onarım çalışmasında olan Siirt Havalimanı'nda AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile birlikte denetlemelerde bulundu.

"SİZ BURADA NE İŞ YAPIYORSUNUZ"

Çalışmaların durduğunu ve işçilerin çalışmadığını fark eden Vali Atik, havalimanı onarım ve bakım ihalesini alan yüklenici firma ile firmanın malzeme aldığı şirket arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü işlerinin aksadığını öğrenince, "Siz burada ne iş yapıyorsunuz, şirket yetkilileri ile bir kişi bile muhatap bulamıyorum, hanginiz yalan atıyor. Bakın sizleri yüzleştireceğim ve bu işi son bulmasını sağlayacağım." dedi.

"BENİMLE KONUŞACAK BİR MUHATAP BİLE YOK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Siirt Havalimanı'nın açılması ile alakalı tarih verildiğini ancak bu tarihin yaşanan anlaşmazlıktan ötürü erteleneceğini belirten Siirt Valisi Ali Fuat Atik, “Firmanın malzeme almaması beni ilgilendirmez. Aramızda bir sözleşme var ve buna sizlerin uymanız gerekir. Bize bu tarihte bitecek diyorsunuz bitiremiyorsunuz bu nasıl bir iştir. Benimle konuşacak bir muhatap bile yok." diye konuştu.

Siirt Havalimanı'nı denetleyen Vali Atik çalışanları fırçaladı VİDEO

"NASIL KONUŞACAĞINI İYİ BİLMEN LAZIM"

Yüklenici firma yetkilisinin cep telefonuna ulaşan ve telefonda firma yetkilisini azarlayan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Yaklaşık bir saatten beri sana ulaşmaya çalışıyoruz, telefonun meşgul çalıyor. Karşında bir Vali var, nasıl konuşacağını iyi bilmem lazım. Şimdi hanginiz yalan atıyor siz mi, yoksa size malzeme veren firma mı? Bu iş neden durmuş siz malzemeciye para vermediğiniz için malzemeci size malzeme göndermiyor. Bu doğrumu ve sizi çekinizi protesto etmiştir. Hanginiz yalan atıyor. Ben bu işi sonlandıracağım ve gerekli işlemleri yapacağım." dedi.

Siirt Havalimanı'nı denetleyen Vali Atik sinirlendi

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