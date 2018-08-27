Siirt kayyum ile hizmet gördü

HDP'li belediyelerin örgüte verdiği desteğin ortaya çıkmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından Kayyum atanan Belediyelerde halka yönelik çalışmalar göz dolduruyor.

ÇOCUKLAR İÇİN PARK SAYISI ARTTI

Siirt’te kayyumdan önce 14 olan park sayısı, kayyumun çalışmaları sonunda 44’e çıkarıldı.

SİİRT YEŞİLLENDİ

Yapılan görevlendirmelerle kent tarihinde yapılmış ve bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelen 14 park yenilendi. Siirt Belediyesi Kayyumu şehrin tüm mahallelerinde 30 yeni park yaptı. Kentte 14 olan park sayısını 20 ay içerisinde 44’e çıkartarak Siirt adeta yeşile büründü.

ŞEHRİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini kazanan Siirt Belediyesi, Kızlar Tepesi projesi ile Siirt’in çehresini değiştiriyor. 45 dönüm üzerine yapımı tamamlanmak üzere olan ve içerisinde sosyal alanlar, macera parkuru, yürüyüş yolları, etkinlik alanı ve göletiyle Siirt çağ atlayacak.

Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ceyhun Dişad Taşkın, yaptığı çalışmalarla Siirt halkının takdirini topluyor. Halk toplantıları ve gençlik buluşmaları ile her fırsatta vatandaşlar ile iç içe olan Başkan vekili taşkına vatandaşlarda büyük ilgi gösteriyor.