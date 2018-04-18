Siirt Pervari'de 7 terörist öldürüldü

1 Plastik kâbusuna son verecek emzim bulundu Bilim insanları tarafından geliştirilen emzim; plastik şişelerde kullanılan ve doğada çözünmesi yüzlerce yıl alan Polietilen tereftalatı birkaç günde parçalıyor.

2 Taksim sapığı yakalandı, serbest kaldı Taksim’de takım elbise giyerek genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edilen yaşlı adam 6 ay sonra yakalandı.

3 Buse Terim ikinci çocuğunu doğurdu Fatih Terim'in en mutlu günü! Teknik direktör, üçüncü kez dede oldu.

4 Şenol Güneş: Kadıköy'den galibiyetle döneceğiz Şenol Güneş, 30 yıllık teknik adamlık kariyerinde ligde 6 farklı takımla geldiği Kadıköy deplasmanında galibiyet yüzü göremedi. Güneş'in tek galibiyeti ise Bursaspor'la kupada.

5 İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

6 Şarampole yuvarlanan araç ağaca asılı kaldı Adana'da sulama kanalına düşmekten son anda kurtulan araç, ağaçta asılı kaldı. Otomobilin içindeki 4 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.