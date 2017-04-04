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Siirt ve Şırnak sınırlarında petrol aranabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına iki farklı bölgede petrol arama ruhsatı verildi.

04.04.2017 - 09:10
  1. Haberler
  2. Ekonomi

petrol

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

PETROL ARAMA LİSANSI KABUL EDİLDİ

Buna göre, TPAO'nun Siirt ve Şırnak sınırları içerisinde kalan bir bölge ile Mersin ve Adana sınırları içerisinde kalan diğer bir bölge için yaptığı petrol arama lisansı başvuruları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.

5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Şirket, ruhsat sahalarında taahhüt etmiş olduğu yatırım teminatını 30 gün içerisinde genel müdürlüğe vermesi şartıyla, söz konusu sahalarda 5'er yıllığına petrol arama ruhsatına sahip olacak.

Diğer yandan TPAO, İstanbul'da bulunan bir sahanın istimlakı, Diyarbakır'da bulunan bir sahanın da kamulaştırılması için başvuruda bulundu.

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