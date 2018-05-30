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Siirt'in çehresi üniversite ile değişiyor

Kurulduğu günden beri gelişimini hızla sürdüren Siirt Üniversitesi (SİÜ) ile kentin çehresi değişmeye devam ediyor.

AA | 30.05.2018 - 12:52..
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2007 yılında 3 fakülte ve 2 bin 800 öğrenci ile yola koyulan Siirt Üniversitesi, şu anda 8 fakülte ve 13 bin 500 öğrenci sayısı ile eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma, geliştirme ve topluma hizmetler alanında da kentin ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sunuyor.

İSTİHDAM KOLAYLIĞI

2023 hedeflerine istikrarlı bir şekilde yürüyen üniversite, şu anda 8 fakültenin yanı sıra 4 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma uygulama merkezi ile 107 farklı alanda eğitim öğretim hizmeti veriyor.

496'sı akademik olmak üzere 973 personel ile bölgede en fazla istihdam oluşturan kurumların başında gelen üniversite, 2023 yılında öğrenci sayısını 25 bine, yabancı uyruklu öğrenci sayısını ise yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor.

Siirt'in çehresi üniversite ile değişiyor ViDEO

Siirt'in çehresi üniversite ile değişiyor

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