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Siirt'te 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'in Şirvan İlçesi kırsalında sıcak temas sağlanan PKK'lı teröristlerden 1'i öldürüldü.

18.10.2017 - 10:33
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şirvan İlçesi'nde 14 Ekim günü askerleri taşıyan sivil plakalı araca yönelik saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özel birlik ve komandoların da katıldığı bir operasyon başlatıldı.

CESEDİ DEREYE DÜŞTÜ

Açıklamada, "14 Ekim 2017 günü Siirt-Şirvan İlçesi'nde meydana gelen el yapımı patlayıcı olayı sonrasında olayı meydana getiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat birlikleri, asayiş komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Barış Akın-14 operasyonu kapsamında; 16 Ekim 2017 günü akşam saatlerinde Yedi Kardeşler ve Zimelan mevkiinde 3 kişilik bölücü terör örgütü grubu ile sıcak temas sağlanmış olup çıkan temasta 1 bölücü terör örgütü mensubu vurulmuş ve dere içerisine düştüğü görülmüştür. Bölgenin sarp kayalık olması ve bölücü terör örgütü mensubunun cesedinin dere içerisine düşmesi nedeniyle cesede ulaşılamamış olup, havanın aydınlanmasına müteakip yapılan temas aramasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet sırt çantası bulunmuştur.

Bulunan çantalarda yapılan incelemede, 2 adet askeri kamuflajlı yağmurluk, 1 adet sony marka radyo, 1 adet sony marka radyo anteni, 1 adet kahverengi renkli (ultralight) marka soğuk iklim, 4 adet büyük pil (üzerinde siyah-gri renkli kablo bulunan), 1 adet sinek ve kene kovucu sprey, 2 çift siyah renkli ve üzerinde çiçek deseni bulunan kadın patiği, 1 adet kahverengi üzerinde çiçek deseni bulunan bere, 1 adet kahverengi poşu, 2 adet kadın pedi, 10 kutu jilet, 1 adet diş macunu, 2 adet kapaklı diş fırçası, 1.5 kilo küp şeker, 500 gram çay, 1 adet askeri kamuflajlı çanta yağmurluğu 50 gram tütün ve kağıdı, 30 milligram plastik tüp içerisinde tentürdiyot benzeri sıvı madda,1 adet panço yağmurluk, 1 adet telsiz frekans tablosu ele geçirildi" denildi.

Siirt'te 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te 1 PKK'lı terörist öldürüldü

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