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Siirt'te 1 PKK'lı teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın sözde Herekol alan sorumlusu olduğu belirtilen terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

28.07.2017 - 10:25
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Siirt'te 1 PKK'lı teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu"nun sürdüğü bildirildi.

HEREKOL ALAN SORUMLUSU

3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen operasyonda terör örgütünün sözde "Herekol alan sorumlusu" olduğu değerlendirilen bir teröristin silah ve teçhizatıyla Doğanköy Jandarma Karakol Komutanlığına teslim olduğu ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

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