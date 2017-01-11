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Siirt'te 2 kadın terörist öldürüldü

Gece saatlerinde Siirt merkezde düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 kadın terörist ölü olarak ele geçirildi.

İHA | 11.01.2017 - 01:27
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Kentte saldırı hazırlığında olan teröristlere ilişkin istihbari bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristlerin bulunduğu Çal Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Polisin "teslim olun" çağrısına teröristler silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan gelen 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Hücre evinde yapılan aramada birer kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve hücum yeleği, ikişer tabanca ve anti-tank roket mühimmatı, üç anti-personel roket mühimmatı, 12 el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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