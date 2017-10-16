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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te karayolu üzerinde polis uygulamasına saldıran teröristlerden 1'i öldürüldü, 1'i de yaralı olarak ele geçirildi.

16.10.2017 - 18:29
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Siirt merkeze 6 kilometre uzaklıktaki Pervari, Şirvan ile Tillo ilçelerini birbirine bağlayan Siirt-Tillo karayolundaki uygulama noktasında görevli polisler, siyah bir kamyonete 'dur' ihtarında bulundu.

1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ 1 TERÖRİST YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

İhtara uymayan araçtan polise ateş açılınca, çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist ölü, 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, öldürülen teröristin, PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Çatışmadan sonra bölgeye takviye birlikler ve ambulanslar sevk edilirken, aracın bomba yüklü olma ihtimaline karşı zırhlı bir kepçe de olay yerine getirildi. Polisin bölgedeki çalışması ve bomba imha uzmanlarının kamyonet üzerinde incelemesi sürüyor.

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

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